Сделать это смогут не все

Чиновники из Кабмина предупредили украинцев о том, что правила оформления пенсии в ближайшее время изменятся

Об этом сообщил советник министра социальной политики Николай Шамбир, передает «Украина 24».

«На сегодня документы можно подать через электронный кабинет и потом подойти заверить документы - это занимает 10-15 минут. Онлайн можно зарегистрироваться. Если человек выходит на пенсию в 60 лет, он в основном уже работает за компьютером», — отметил он.

Вместе с тем, чиновник рассказал, как быть 70-80-летним украинцам, которые с компьютером на «Вы».

«Я понимаю, что пенсионеры, которым 70-80 лет, не все могут работать. Для этого есть сервисные службы Пенсионного фонда, работающие в каждом районе и в ОТГ. Достаточно доступно и любые вопросы можно решать», — подчеркнул он.

До этого мы писали, что до конца текущего года в Министерстве соцполитики прогнозируют увеличение среднего уровня пенсий.

Об этом заявила министр Марина Лазебная.По ее прогнозам, новый средний показатель пенсий составит 3500 гривен. На сегодня таковой - 3170 гривен, то есть увеличение - 330 гривен.

Лазебная предупредила, что для повышения среднего уровня пенсий были предприняты эффективные решения, а также еще масштабные изменения ожидаются в декабре.

Напомним, сокращение или отмена пенсий, украинцев уже предупредили: "Без денег останутся..."