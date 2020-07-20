До конца текущего года в Министерстве соцполитики прогнозируют увеличение среднего уровня пенсий
Об этом заявила министр Марина Лазебная в интервью изданию mind. По ее прогнозам, новый средний показатель пенсий составит 3500 гривен. На сегодня таковой - 3170 гривен, то есть увеличение - 330 гривен.
Лазебная предупредила, что для повышения среднего уровня пенсий были предприняты эффективные решения, а также еще масштабные изменения ожидаются в декабре.
Пенсионный фонд намерен запустить автоматический перерасчет пенсий, в основе которого есть прожиточный минимум и минимальные пенсии, но нет страхового стажа и надбавок за сверхнормативный стаж.
Кроме того, по словам министра, изменится и прожиточный минимум.
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Специалисты полагают, что радоваться рано, и правительство не сможет реализовать эти планы ввиду нехватки средств в бюджете. Практически во всех областях доходы не покрывают расходы на выплаты пенсионерам.
Ранее мы сообщали, Лазебная заявила, что в 2021 году пенсии (если экономическая ситуация будет складываться благоприятно) проиндексируют сразу на 15%.
Напомним, в следующем году ожидаются три этапа повышения пенсий: с 1 марта, 1 июля и 1 декабря.
По мнению Лазебной, украинцам нужен баланс двух пенсионных систем – накопительной и солидарной. Именно смешанные пенсионные системы оказываются самыми стойкими в мире.
Министр предлагает сделать "легкий" вариант: "Начать работу раньше, чем в 2023 году, с небольших взносов - 2% работник на свой счет, 2% работодатель на счет работника".
Напомним, сокращение или отмена пенсий, украинцев уже предупредили: "Без денег останутся..."