В Минсоцполитики хотят запустить упрощенную версию накопительной пенсионной системы

Такое заявление сделала министр соцполитики Марина Лазебная в интервью Mind. По ее словам, в 2021 году полноценная накопительная пенсионная система вряд ли заработает.

Как известно, в парламенте давно обсуждают законопроект №2683, который вступает в силу в следующем году. Документ предусматривает двухлетний период, в течение которого будет создаваться институт для накопительной пенсионной системы. Лазебная заявила, что не верит в «подготовительные периоды», так как за это время многое может измениться.

По мнению министра, украинцам нужен баланс двух пенсионных систем – накопительной и солидарной. Лазебная отметила, что именно смешанные пенсионные системы оказываются самыми стойкими в мире. Поэтому, по ее мнению, речь не должна идти о создании только накопительной системы.

«Мы предлагаем сделать light-вариант: начать работу раньше, чем в 2023 году, с небольших взносов - 2% работник на свой счет, 2% работодатель на счет работника», - рассказала о планах ведомства Лазебная.

По ее словам, не обязательно для этих целей создавать новые институты. Можно создать это на базе тех институтов, которые уже действуют.

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