Российская певица и телеведущая Ольга Бузова предстала в откровенном виде

Звезда решила удивить поклонников и появилась на обложке журнала "Playboy", передает Politeka.net. Артистка обвязала рукава белой рубашки вокруг груди, которая немного"сплюснулась" от давления.

Также на Бузовой были белые трусики на высокой посадке, которые идеально подчеркнули тонкую талию.

Ольга втянула живот, в пупке которого блестела сережка. Кроме того, звезда сверкнула ребрами.

Тело артистки неестественно сияло от косметических средств. Звезда смотрела в камеру и улыбалась. Ее укладка из волнистых локонов смотрелась идеально.

"Вот она я 👸🏻 и моя четвертая обложка для @playboy_russia 🐰", - написала красотка в посте.

Лишь за два часа пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев.

"Как же повезло Давиду🤤🤤🤤🔥🔥🔥", "Грудь 🔥", "Наша ты красотка, Оль😘", "боже ольга вы шикарны 😻 все завтра же иду искать этот журнал", "Нереалка🥵", "Обложка огненная", "Оляяя, ну ты красотка 🧚🏼💘", "Какой загар 😍", "Вот это да, 👍👍👍Ольга🔥 невероятно женственная, сексуальная красотка! ❤️❤️❤️", "Фурор 😻 Секси наша 💔", "Огонь 🔥 Это 💣💣💣 очень жаркая фотосессия", "Нужно жить себе в удовольствие, правильно 😁 это и есть политика свободного человека", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Бузова представила жаркое фото в голубом топе на молнии. Судя по выпирающим признакам, модель забыла надеть белье и при этом немного расстегнула молнию, чтобы добавить кадру некой пикантности.

Длина топика позволила рассмотреть упругий живот звезды и ее тонкую талию.

Напомним, что Бузова сняла одежду ради жаркого кадра в бане, засветив лишнее: по стопам Волочковой и Семенович.

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