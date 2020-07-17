Сестра известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой, Анна, поразила своим умением

Красотка, как и ее сестра, активно ведет страничку в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка делится кадрами из жизни и творчества.

Так, недавно Анна поразила подписчиков своим новым умением. Звезда Инстаграма опубликовала фото, на котором позирует на шесте. Девушка была в топике и обтягивающих шортах. Сестра Бузовой вытянула ручку, оплетя ногами железную трубу.

В посте модель рассказала о том, что нужно пробовать и учиться чему-то новому.

"Это жизнь, это движение, это кайф 💃🏻", - поделилась Анна.

Даже она рассказала, что не хотела идти на тренировку PoleDance, ведь "вряд ли получится", но все же решилась.

"Как же я горжусь тем, что я поборола эти мысли, получила невероятный кайф от тренировки, эмоции, впечатления и отличную физическую нагрузку😍", - рассказала Анна.

За сутки пост получил около 20 тысяч лайков и много комментариев.

"И синяки 😖 долго проходят, но оно того стоит", "Умница, ты💞💞💞 справишься,у тебя все получится 💞💞💞💞💞", "А синяков не будет на ножках?)", "Даже видно Анна животик натерла и ножки...", "Как вы все успеваете?", "Вау! Знаю, как это сложно", "🔝Красотка на пилоне 🌹- Отличный танец стриптиза 🔥", "Вы молодец, умничка😍👏👏👏", "это очень больно на шесте и растут плечи ((,смерть суставам-осторожно👌🏼", "Сногсшибательная♥️♥️♥️❣️", "классная! rad ))", "Аня, ты энерджайзер😍 крутышка 🔥🔥🔥👏👏💋", " Анют это точно💯вы 👍🌞", " ты невероятный человечек!!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, что эпатажная Бузова покорила красотой тела, прикрывшись одним букетом: "Отпад!".

Как сообщала Politeka, дерзкая Бузова разделась на крыше ради пикантного кадра: «Неплохие булочки».

Также Politeka писала, что Бузова устроила жаркие танцы на крыше высотки, кадры: "Худыш какой...".