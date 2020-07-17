Певицы, актрисы и модели знают, как поражать публику на красных дорожках, однако не всегда им это удается в обычной жизни

На публике звезды сверкают яркими платьями, короткими мини из блесток, стильным макияжем и модными украшениями. Однако, в обычной жизни, на отдыхе или же в отпуске звезды не пользуются услугами стилиста. Похоже, очень зря, ведь именно поэтому артистки часто попадают в неловкие ситуации из-за неудачно подобранных нарядов.

Представляем вашему вниманию топ-подборку образов знаменитостей, которые посчитались неудачными из-за мнения стилистов.

Настя Каменских после похудения блистает в разных образах, однако ее купальники часто критикуют из-за неудачных лифчиков или слишком тесных бикини. Как отмечали стилисты, белое бикини хорошо смотрится на девушках с загорелой кожей и стройной талией. Однако, из-за того, что талия звезды не так ярко выраженная, бикини белого цвета портит ее фигуру. К слову, также это делает и купальник с леопардовым принтом, сливаясь с загорелой кожей и «теряясь» на фоне эффектной внешности Насти.

Ольга Серябкина любит показывать себя в одном белье, в купальниках и простых бикини, однако когда звезда появляется в них на пляже, это вызывает ажиотаж. Часто неудачные позы и весьма тесные трусики портят фигуру девушки. В результате Ольга оказывается в центре обсуждений с едкими комментариями. Стилисты отмечают, что необычные оправы солнцезащитных очков вполне могут обезобразить модные образы.

Анфиса Чехова является обладательницей пышных форм и тонкой талии, однако далеко не все купальники могут подойти знаменитости. Являясь любительницей модной одежды, звезда старается подбирать новинки в первую очередь, однако изредка знаменитость ошибается фасоном. Подбирая закрытые купальнике Анфисе, к примеру, удается выглядеть еще более пикантно, чем в простом бикини.

Ольга Бузова довольно стройная телеведущая, поэтому всегда старается грамотно визуально увеличить формы благодаря ткани с бусами и стразами. Однако, всегда есть шанс «перемудрить» слишком простые и также излишне вычурные фасоны портят образы Оли.

MARUV имеет прямоугольную талию и сама ранее отмечала, что несколько лишний вес мешает ей исполнять некоторые трюки на шоу. Поэтому откровенные фото в ее купальниках часто критикуют стилисты. Обтягивающие сплошные купальники подходят для девушек с узкой талией и аккуратной грудью. Шнуровка сейчас уже не в моде, но разноцветные клепки смотрятся вполне свежо.

Лера Кудрявцева славится стройной фигурой, любовью к изысканным нарядам и модными образами на вечеринках. При этом на пляже Лера часто появляется в трусиках с завышенной талией, но часто это портит образ знаменитости, увеличивая визуально ее талию и живот.

Надя Дорофеева очень стройная певица, поэтому ее образы вызывают множество восхищений. При этом на пляже фанаты часто критикуют звезду: ее бледная кожа резко контрастирует с выбранными купальниками, а цвета портят внешность. Также некоторые лифчики неудачно подчеркивают ее формы, хотя сама звезда выглядит очень ухоженно.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним.

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