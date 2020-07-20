34-летняя российская певица и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова нарвалась на шквал критики, рискнув откровенно заговорить на острую тему

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором запечатлена, на удивление, четкая радуга.

Ольга позировала в голубом купальнике и легкой накидке-парео. Она стояла на краю, соблазнительно изогнувшись и задрав подол накидки, блеснув упругой пятой точкой.

В подписи к снимку певица раскрыла свое отношение к представителям нетрадиционной ориентации.

"Хочу начать с того, что я с детства смотрела на радугу и лесбиянкой не стала 🌈 А в прошлом году даже держала ЛГБТ флаг 🏳️‍🌈 Никакая пропаганда не может повлиять на смену ориентации! Уже научно доказано... Я обожаю геев, лесбиянок и трансгендеров❤️💋 Вы для меня прекрасные люди, которые заслуживают таких же прав как я, и все мы! Я считаю, что в нашей стране должны быть легализованы однополые браки👬👭, потому что если кто-то хочет вступить в официальный брак с человеком по чистой и искренней любви, то пусть это смело делает👩‍❤️‍💋‍👩👨‍❤️‍💋‍👨", - заявила Бузова.

Пользователи с жаром кинулись комментировать пост: одни поддержали артистку, а другие посоветовали "переехать в Европу".

"Оля, ты так права. Наконец то ты высказалась ! Люблю ❤️"

"Россия не против ЛГБТ 🏳️‍🌈! Россия против пропаганды этого, когда маленьким детям показывают это как норму. Я вообще ничего в этом не вижу плохого, это личное дело каждого!"

"Ужас...что за пропаганда..."

"Ну наконец-то публичные люди с большими охватами стали про это говорить и объяснять. Браво за смелость!!!"

"Если это просто печать, то зачем она им нужна? Не нужно делать пропаганду ЛГБТ, не нужно к этому привлекать такое внимание"

"Путин уже выехал за тобой 😂"

"Отписываюсь🤦🏻‍♀️ мир катится по наклонной. Ольга переезжайте в Европу"

"Молодец, все правильно написала. И спасибо, что часто выступаешь в московских гей-клубах.😘"

Напомним, что горячую сестру Бузовой застали за жаркими занятиями на шесте: "Невероятный кайф"

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