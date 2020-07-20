34-летняя российская певица и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова вызвала бурю в сети своим преображением и призывом к бдительности
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в объемном парике необычного цвета.
Нежно-голубые вьющиеся локоны рассыпались на плечах у Ольги. Артистка стала похожей на сказочную фею или Мальвину.
Бузова подчеркнула свою неординарность интересным макияжем со "слезками" под веками.
В подписи к фото Ольга предупредила пользователей о мошенниках в сети.
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"С удивлением сегодня увидела, как в московском следственном изоляторе😱 накрыли колл-центр мошенников, которые изо дня в день обзванивали людей и представлялись службами безопасности банков... Сейчас их стало еще больше, во время пандемии они время даром не теряли. 😔 Так что будьте внимательны, не ведитесь на обещания моментальных богатств и призов за опросы❗Бесплатный сыр по-прежнему сами знаете, где бывает - что на карантине, что после него", - отметила Бузова.
Пользователи кинулись обсуждать внешность звезды, а также ее призыв.
"Офигенный цвет 🤤🤤💙"
"Не в тему скажу, но ты безумно красивая 😍"
"Всё идёт этой женщине 😄🦾"
"Мальвина 😍"
"Очень идет😍"
"Увидев парик я подумала что это Гоар 😆"
"Вот это цвет Бузова просто красавица❤️"
"А ты со своим поганым голосом людей не обманываешь? Только в туалете «занято» кричать"
Ранее мы сообщали, Бузова восхитила поклонников новой жаркой фотосессией для русской версии журнала Playboy. Телеведущая приготовила фанатам пикантный сюрприз, раздевшись настолько, чтобы интриговать, и при этом не быть пошлой.
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