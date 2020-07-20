Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала себе в дзеркалі і на домашньому селфі у новому купальнику

Емілі є затребуваною моделлю, тому намагається підігрівати інтерес до власної персони не тільки постановочними кадрами з жарких фотосесій, але ще й пікантними домашніми фото і кадрами із відпочинку. Емілі дуже любить балувати себе розвагами на пляжі і цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.net.

У розділі Сторі Instagram дівчина показала, як готується йти на пляж і показала модну бікіні напростом селфи, восхитив видом без прикрас і макіяжу. Також Емілі поділилася роликом, в якому позувала перед скляними дверима і крутилася перед об'єктивом, щоб в черговий раз захопити стрункими формами.

Варто відзначити, незважаючи на те, що модель є володаркою досить мініатюрних форм, любить також і шкідливу їжу, солодощі і багато іншого. Але при цьому вона ніколи не пропускає тренування.

І, судячи з жаркого селфи без одягу це правда.

Відзначимо, не перший рік молода красуня по праву вважається однією з найпопулярніших моделей у світі. При цьому дівчина є не тільки затребуваною моделлю, вона встигає також багато часу проводити вдома, разом з чоловіком, яким часто хвалиться у своєму профілі в Instagram.

Проте також Емілі любить показувати себе на домашніх кадрах. Причому робить вона це стильно - щоразу в нових купальниках або білизни, а також часто і в дуже провокаційній вигляді в домашніх піжамах. Емілі не соромиться свого тіла, тому її одяг і білизна дуже відкриті. Сьогодні дівчина приміряла досить спекотну кофтинку, чи приховує її груди без білизни. Свій образ Емілі доповнила світло-сірими джинсами.

Волосся вона залишила без укладок - не так давно модель змінила образ і повністю залила шатенистые локони в яскраво-білі.

«Я вже зовсім новий тут, мені страшно ((поговори зі мною», «Ти так добре виглядаєш ♥ ️ ♥ ️», «добре, але ваші волосся !!!!!!!! ????? ❤️❤️❤️», «Хороші формочки», «давайте веселитися зі мною, дитино ❤💖💓», «Попередження!!! Це дуже гаряче», «Мем, у вас тут вислизнуло», «солодкий ангел️❤️❤️», «Це просто палко, ти пустуєш тут?💕💕», «Звідки твої джинси! 🧡», - написали користувачі Instagram.

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