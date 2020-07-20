29-річна російська блогерша і ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва сколихнула публіку пікантними кадрами

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в досить відвертому образі. На студійних фото Настя показала себе в чорному ліфчику, строкатих брюках незвичайного крою і на підборах.

На одному з кадрів блогерша вхопилася пальцями за лямки трусів, витягнувши їх зі штанів. На іншому - зірка розчепірилася, широко розставивши ноги і ледь "не втративши" груди з ліфчика.

Користувачі почали жарко коментувати побачене:

"Богиня інтернетів і Клеопатра Інстаграмма"

"Худишкааа😱🤪"

"Ви така яскрава і вам це дуже йде 🔥"

"Маленькі"

"Закос під дуа ліпа"

"Вау ось це мистецтво 😍😍😍"

"На тебе що, Елджей так впливає? раніше така мила гарна акуратна, а щас ушатана й незрозуміла якась! стиль каша!"

Раніше ми повідомляли, як Івлєєва заінтригувала кадром зі зйомок свого нового шоу - гостем програми став співак Микола Басков.

На фото останній ліг на спину, задерши ноги, з яких вони з Настею зобразили щось, що нагадує лук для стрільби. Замість стріли, до речі, у них була палиця на зразок ручки від швабри.

Івлєєва з зосередженим виразом обличчя натягнула "тятиву" і приготувалася стріляти. Чи потрапила блогерша в ціль, залишилося нез'ясованим.

"Хочемо, фотка інтригує 😂👌"; "гість так собі, а так чекаємо випуск👍"; "Побережи нашу психіку 🙄"; "З Басковим акуратніше, все-таки не хлопчик вже😂😂😂", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що мати Ивлеевой з "Орла і решки" не встояла перед Басковим, відео поцілунку: "Мама красивіша Насті"

Як повідомляла Politeka, Ивлеева з "Орла і решки" ефектно присіла в майці-алкоголичке: "народ хоче Элджея, а не..."