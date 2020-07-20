29-летняя российская блогерша и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева всколыхнула публику пикантными кадрами

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в весьма откровенном образе. На студийных фото Настя показала себя в черном лифчике, пестрых брюках необычного кроя и на каблуках.

На одном из кадров блогерша ухватилась пальцами за лямки трусов, вытащив их из штанов. На другом - звезда раскорячилась, широко раздвинув ноги и едва "не потеряв" грудь из лифчика.

Пользователи принялись жарко комментировать увиденное:

"Богиня интернетов и Клеопатра Инстаграмма"

"Худышкааа😱🤪"

"Вы такая яркая и вам это очень идёт 🔥"

"Маленькие"

"Закос под дуа липа"

"Вау вот это искусство 😍😍😍"

"На тебя что, Элджей так влияет? раньше такая милая красивая аккуратная, а щас ушатанная и непонятная какая-то! стиль каша!"

Ранее мы сообщали, как Ивлеева заинтриговала кадром со съемок своего нового шоу - гостем программы стал певец Николай Басков.

На фото последний улегся на спину, задрав ноги, из которых они с Настей изобразили нечто, напоминающее лук для стрельбы. Вместо стрелы, к слову, у них была палка наподобие держателя от швабры.

Ивлеева со сосредоточенным выражением лица натянула "тетиву" и приготовилась стрелять. Попала ли блогерша в цель, осталось невыясненным.

"Хотим, фотка интригует 😂👌"; "гость так себе, а так ждем выпуск👍"; "Побереги нашу психику 🙄"; "С Басковым поаккуратней, всё же не мальчик уже😂😂😂", - отреагировали пользователи.

Напомним, что мать Ивлеевой из "Орла и решки" не устояла перед Басковым, видео поцелуя: "Мама красивее Насти"

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и решки" эффектно присела в майке-алкоголичке: "народ хочет Элджея, а не..."