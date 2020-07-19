29-летняя российская блогерша и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева устроила фурор забавным кадром с известным певцом

Как передает Politeka.net, звезда интернета опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото со съемок нового шоу. В гостях у Насти побывал эпатажный Николай Басков, который непрочь всколыхнуть публику сумасшедшей выходкой.

Так, Ивлеева уложила Баскова на лопатки, а сама уселась позади его головы. При этом ноги певец задрал вверх, соорудив из них нечто наподобие лука. Настя натянула резинку, схватила длинную палку вместо стрелы и сосредоточенно прицелилась. Попали ли они с Басковым в цель, остается тайной.

"Мне кажется, вы не хотите новое шоу:(( или хотите?! если хотите , то могу завтра выпустить.... но мне кажется вы не хотите:(( если этот пост соберет 1 млн лайков - то выпускаю завтра!", - заявила звезда в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Мнение людей разделилось: одни ждут не дождутся выхода шоу, другие же скептически отнеслись к этому действу.

"Сейчас уже это не так актуально, это раньше бы было супер интересно , а сейчас все есть в инете , отрываешь Инстаграм и наблюдаешь за всеми , не дожидаясь новой серии шоу"

"Я тоже думаю мы не очень хотим"

"Не хотим . Скучно и угрюмо как всегда"

"Давай, давай, уже интересно))) С Басковым поаккуратней, всё же не мальчик уже😂😂😂"

"Конечно хотим а как иначе🙌"

"Хотим, фотка интригует 😂👌"

"гость так себе, а так ждем выпуск👍"

"Побереги нашу психику 🙄"

Ранее мы сообщали, Ивлеева показала, как кутила, когда была помоложе, с другой блогершой Юлией Коваль. На кадрах дерзкая Настя в лакированном корсете и красных штанах танцевала с бокалом в руке.

Напомним, что мать Ивлеевой из "Орла и решки" не устояла перед Басковым, видео поцелуя: "Мама красивее Насти"