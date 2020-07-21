Відома українська актриса Анна Кошмал показала себе і розповіла про подорожі

На фото Кошмал позує в білому платті з глибоким декольте. Як можна помітити, красуня була без білизни і посміхалася на камеру. Ганна залишила волосся розпущеним, а в руках тримала журнал, позуючи на тлі стіни. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Подорожуючи, ми ніколи не повертаємося додому колишніми. Це джерело натхнення, відкриттів, романтики і невипадкових випадковостей. Можливість переключитися і подивитися на своє життя по-новому, як би з боку. Мене хвилює сама думка про новому пригоді де-небудь за кордоном. Тому я з величезним нетерпінням чекаю відкриття кордонів і колишньої безпеки", - написала Анна.

Фанати поставили понад 20 тыысяч лайків і написали коментарі:

"Хорошого відпустки і відпочинку, засмаги обалденного і океану пінного!", "Цей світ повинен лежати у Вас під ногами, а не Ви під ним фотографуватися. Коли то так і буде", "Чому так чарівно", "Ти Аня карколомна", "Красуня Аня ви дуже талановита дівчина хороші слова відмінно сказано такі ніжні браво Анюта!", "Ви дуже талановита актриса. Я вас просто обожнюю", "Ганнуся, це звичайно не моя справа, але з чорним кольором волосся тобі йде більше", "Чоловік не ревнує?".

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