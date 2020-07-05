Известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала свежий образ

На фото красотка показывает себя в белом платье со скромным декольте на фоне ступенек, за которыми можно увидеть Андреевскую церковь. Волосы Анна решила оставить распущенными, а сама смотрела в объектив камеры, пока ее снимали. Видно, что уже темнело, ведь была включена иллюминация на ступеньках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прогулки по любимому городу", - написала под фото красавица.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Красивая", "Милая", "Где твоя маска? Шучу", "Ну как можно быть такой красивой!??", "Аня привет. Я узнал это место. Мы когда с мамой приезжали на ваш спектакль девичник в Киев ещё перед карантином мы как раз там гуляли. Нам очень понравилось это место. Он ещё называется Андреевский спуск", "Тоже самое с друзьями каждый день на велосипедах куда нибудь ездием далеко, пить всегда хочется, но зато какие виды красивые!","В жизни совсем не такая".

Сообщалось, что известная украинская актриса Анна Кошмал показала свежий образ и рассказала об отношению к юмору.

На фото Анна показала себя в полосатой футболке и джинсах, а образ дополнила кроссовками. Красотка сидела на рельсах напротив старого дома, а сама смотрела в объектив камеры.

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