Модель та інстадива Альона Омович, яку в мережі називають українською Кардашьян, приготувала сюрприз користувачам
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому розтягнулася перед дзеркалом у відвертому вбранні.
Дівчина примірила прозорий боді, крізь тонку тканину якого видно кожен вигин її "відточеного" тіла. Красуня ніколи не соромилася демонструвати свої принади - як і цього разу. Омович доповнила розкішний образ хутряним коміром, накинутим на плечі.
Альона підняла руку вгору і витягла вперед ніжку, подивившись в камеру телефона.
В підписі модель порадувала шанувальників призами:
Бездоганна Ебі Ретчфорд показала королівський розмір в малюсінькому купальнику: "Вогняна дама"
Стрибок долара, перекидання військ РФ на кордон з Україною і гулянка "Слуг народу" — головне за ніч
Тарзан спустив штани і показав, за що його любить Наташа Корольова: «Ось це талант»
Втомлена Лорак спробувала приховати "вагітний" живіт на святі: "Видала сама себе"
"Нарешті я можу вас порадувати подарунками 😍🥳 Стартував мій іменний гів, де комусь із вас я подарую 50 000 грн просто за підписку на конкурсний аккаунт і спонсорів @omovych_dreams ❤️ А так само 10 000 за активність 😈 Переходьте та виконуйте умови, якщо будете брати участь залиште будь-який смайл під цим постом 🙏🏼🔥", - повідомила Омович.
Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:
"Шикарна фігура😻 Альона коли зробиш фото з балконами, так сумую))"
"Дуже красиво🤤❤️😻"
"Ви стратосферна красуня 😘 💥"
"Ідеальна 😍😍"
"Кльова фотка 👍🔥 тобі в ніжки побільше м'яса і була б ідеальною"
"Не фонтан, але бризки є. 👍"
Раніше ми повідомляли, Омович спокусила видом в крихітному жовтому платті. Дівчина позувала на природі, розташувавшись на підстилці. Вона підставила обличчя сонячним променям, млосно закривши очі.
Нагадаємо, грудаста українська Кардашьян прямо на ліжку вивалила напоказ свої «арбузики»
А ще Politeka писала, що українська Кардашьян раскорячилась на стільці в екстра-міні, засвітивши зайве
Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян в міні-топі показала апетитні форми у всіх ракурсах