Модель та інстадива Альона Омович, яку в мережі називають українською Кардашьян, приготувала сюрприз користувачам

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому розтягнулася перед дзеркалом у відвертому вбранні.

Дівчина примірила прозорий боді, крізь тонку тканину якого видно кожен вигин її "відточеного" тіла. Красуня ніколи не соромилася демонструвати свої принади - як і цього разу. Омович доповнила розкішний образ хутряним коміром, накинутим на плечі.

Альона підняла руку вгору і витягла вперед ніжку, подивившись в камеру телефона.

В підписі модель порадувала шанувальників призами:

"Нарешті я можу вас порадувати подарунками 😍🥳 Стартував мій іменний гів, де комусь із вас я подарую 50 000 грн просто за підписку на конкурсний аккаунт і спонсорів @omovych_dreams ❤️ А так само 10 000 за активність 😈 Переходьте та виконуйте умови, якщо будете брати участь залиште будь-який смайл під цим постом 🙏🏼🔥", - повідомила Омович.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Шикарна фігура😻 Альона коли зробиш фото з балконами, так сумую))"

"Дуже красиво🤤❤️😻"

"Ви стратосферна красуня 😘 💥"

"Ідеальна 😍😍"

"Кльова фотка 👍🔥 тобі в ніжки побільше м'яса і була б ідеальною"

"Не фонтан, але бризки є. 👍"

Раніше ми повідомляли, Омович спокусила видом в крихітному жовтому платті. Дівчина позувала на природі, розташувавшись на підстилці. Вона підставила обличчя сонячним променям, млосно закривши очі.

Нагадаємо, грудаста українська Кардашьян прямо на ліжку вивалила напоказ свої «арбузики»

А ще Politeka писала, що українська Кардашьян раскорячилась на стільці в екстра-міні, засвітивши зайве

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян в міні-топі показала апетитні форми у всіх ракурсах