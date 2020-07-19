Известная модель Алена Омович, которую называют украинский Кардашьян, показала себя без лишнего

На фото Омович была в желтом платье, но без белья. Красотка без стыда показала свой шестой размер, соблазнительно выгнувшись на пледе. Алена закрыла глаза от удовольствия, что сделало фото максимально горячим. На втором фото звезда спустила бретельки платья, показав грудь максимально близко к камере. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"1 или 2? Фото совсем без цветокоррекции, нравится такое?Или нужно поярче?", - написала Омович.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Алён, сколько калорий в день у вас по питанию выходит", "Бомба просто! Ты и фотки!!!", "Невероятно шикарная", "Пример для подражания", "На одну лёг,второй укрылся", "Пример для подражания", "Просто огнище".

Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович выставила напоказ свои большие прелести.

Модель поиграла прелестями, записывая селфи в одном из кафе.

Алена присела на стул и подняла камеру, чтобы показать свои аппетитные формы. Звезда была в голубом платье, которое держалось на тончайших бретельках. Глубокое декольте было настолько откровенным, что пышная грудь едва не выставлялась из него: "Вот это декольте!".

Напомним, грудастая украинская Кардашьян прямо на кровати вывалила напоказ свои «арбузики»

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян раскорячилась на стуле в экстра-мини, засветив лишнее

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян в мини-топе показала аппетитные формы во всех ракурсах



