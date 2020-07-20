Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко вразила новим знімком
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
На новому фото модель похвалилася видом з виразним макіяжем «котяче око» з акцентом на очі.
«Котячий гламур. А ви віддаєте перевагу підкреслювати очі або губи?» - запитала вона у фоловерів.
Софія Єва одягнена в білу сорочку, під якою, як можна зробити висновок по оголеному плечу, немає білизни.
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Відзначимо, такий вигляд юної внучки Ротару просто звів з розуму користувачів мережі.
«Яка гарна», «Супер фото. Складається таке враження, що Ви приїхали погостювати», «Красуня», «Дуже красиво», «Просто приголомшливо», «Незрівнянна», - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, модель і співачка Софія Євдокименко народилася 30 травня 2001 року в Києві.
З ранніх років займалася балетом і танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу. Крім того, відвідувала заняття з верхової їзди.
З дитинства мати почала привчати Соню до світського життя, брала її на різні заходи. В якості моделі Софія Євдокименко спробувала себе у віці семи років.
Крім того, з дитинства вона і виходила на сцену. Разом з легендарною бабусею.
У листопаді 2018 року Соня Євдокименко дебютувала як співачка, уявивши композицію «Unbreakable» під псевдонімом Sofia Eve. Продюсером пісні «Unbreakable» виступив її рідний брат Анатолій.
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