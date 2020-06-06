Внучка эстрадной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко пустилась в пляски от беззаботной жизни

Как сообщает Politeka.net, 19-летняя Соня Евдокименко, более известная общественности, как родная внучка легендарной певицы Софии Ротару, любит привлекать к себе внимание на страницах соцсети Инстаграм. Там она выкладывает различные фотоснимки, на которых она меняет наряды, гуляет по улицам Нью-Йорка и бессмысленно танцует на камеру.

И этот раз не стал исключением.

Стройная Соня нарядилась в белые штаны и свитшот, оголила живот ради пикантности и принялась танцевать, всем своим видом показывая, что это движения королевы танцпола.

Судя по фону, Соня Евдокименко записала видео в домашней обстановке.

Обратим внимание, что фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки. Все из-за того, что красотка опубликовала ролик в сторис Инстаграма.

До этого Соня Евдокименко показала, как отметила семейное торжество.

На снимках видно, что модель София выбрала для торжества вечернее платье с росыпью из пайеток и с разрезом возле колена. На празднике также были родители девушки.

"С Днем Рождения, дорогая София", - говорится в подписи к опубликованным кадрам с торжества.

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