Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как выглядит ее восхитительное тело

На фото красотка стоит в белой кофте и черных штанах. Евдокименко задрала первое, чтобы продемонстрировать идеальный пресс, который она старается сохранить. Волосы у красотки были распущены, а образ Соня дополнила легким мейкапом. Звезда, как известно, прилетела в Киев из Нью-Йорка, скорее всего на свадьбу племянницы Софии Ротару Сони Кей.Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под публикаицей или поставить лайки, но так и хочется написать: "Лучше бабушки".

Сообщалось, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала свежие фото из солнечного Киева.

Красотка стояла на тротуаре в белых штанах и футболке, а образ дополнила толстовкой, которую спустила с плеч. Волосы Соня собрала в хвост и смотрела вдаль, пока ее фотографировали.

Сообщалось, что внучка эстрадной звезды Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась, как живет в Нью-Йорке.

В этот раз красотка эффектно прогулялась по улицам Нью-Йорка в джинсовой куртке и солнцезащитных очках. Ветер развевал ее роскошные длинные волосы, а сами снимки получились светлыми и беззаботными.

Напомним, юная внучка Ротару слегка оголилась и устроила дикие танцы на камеру

А еще Politeka писала, что молоденькая внучка Софии Ротару сразила наповал соблазнительным нарядом

Также Politeka сообщала, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью



