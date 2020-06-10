Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как выглядит ее восхитительное тело
На фото красотка стоит в белой кофте и черных штанах. Евдокименко задрала первое, чтобы продемонстрировать идеальный пресс, который она старается сохранить. Волосы у красотки были распущены, а образ Соня дополнила легким мейкапом. Звезда, как известно, прилетела в Киев из Нью-Йорка, скорее всего на свадьбу племянницы Софии Ротару Сони Кей.Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать под публикаицей или поставить лайки, но так и хочется написать: "Лучше бабушки".
С долларами пора бежать в обменник, эксперт НБУ удивил советом по курсу валют: "Это выгоднее"
Пышнотелая красавица-сестра Наташи Королевой поразила внешностью, личные кадры: "Вот это женщина!"
Ратаковски спустила юбку, чуть не засветив пикантные места на камеру: "Вот это разврат"
Украинцам советуют бежать в обменники, курс валют удивит уже на следующей неделе: что будет с долларом
Сообщалось, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала свежие фото из солнечного Киева.
Красотка стояла на тротуаре в белых штанах и футболке, а образ дополнила толстовкой, которую спустила с плеч. Волосы Соня собрала в хвост и смотрела вдаль, пока ее фотографировали.
Сообщалось, что внучка эстрадной звезды Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась, как живет в Нью-Йорке.
В этот раз красотка эффектно прогулялась по улицам Нью-Йорка в джинсовой куртке и солнцезащитных очках. Ветер развевал ее роскошные длинные волосы, а сами снимки получились светлыми и беззаботными.
Напомним, юная внучка Ротару слегка оголилась и устроила дикие танцы на камеру
А еще Politeka писала, что молоденькая внучка Софии Ротару сразила наповал соблазнительным нарядом
Также Politeka сообщала, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью