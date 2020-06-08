Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала свежие фото из солнечного Киева
Красотка стояла на тротуаре в белых штанах и футболке, а образ дополнила толстовкой, которую спустила с плеч. Волосы Соня собрала в хвост и смотрела вдаль, пока ее фотографировали. Фотография получилась солнечной и летней, а по машинам на фоне можно понять, что Евдокименко прилетела из Нью-Йорка, где она живет, в украинскую столицу - Киев. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты, включая легендарную бабушку, поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев:
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"Оглушающая", "Красивая очень", "Прекрасно", "Просто класс", "Красивая девочка", Привет София, я твой фанат из Филиппин", "Фигура просто нереальная".
Ранее мы сообщали, что юная внучка Ротару слегка оголилась и устроила дикие танцы на камеру.
19-летняя Соня Евдокименко, более известная общественности, как родная внучка легендарной певицы Софии Ротару, любит привлекать к себе внимание на страницах соцсети Инстаграм. Там она выкладывает различные фотоснимки, на которых она меняет наряды, гуляет по улицам Нью-Йорка и бессмысленно танцует на камеру.
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