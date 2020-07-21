Дочка української співачки Олі Полякової Маша показала себе в сміливому образі і розповіла про зміни

На фото Маша сидить в підвісній кріслі в червоному купальнику з "невидимими" частинами. Волосся Маша залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Дівчина не соромилася показати своє засмагле тіло і фігуру, яка дісталася від матері. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Стільки всього змінилося за цей карантин , багато людей змінилися і залишилися тільки справжні друзі, бажаю що б у вас було багато вірних друзів", - написала Маша.

Фанати, включаючи Олю Полякову, поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Що за розпуста?", "І красива,і талановита і розумна. Але є один мінус, ти сидиш багато в телефоні", "Машуля, це все час, а час це роки, все змінюється, все змінюються, ти головне не переймайся", "Так, багато чого змінилося за карантин!", "Аха, правда все так помінялися", "Спасибі за привітання, взаємно цілу. Ти крута".

Повідомлялося, що донька відомої української співачки Олі Полякової показала, як виглядає жінка, яка її виховала.

На фото Маша, так звуть дівчину, позує в кофті і зробила губки "качечкою". Волосся зірка вирішила залишити розпущеним. Поруч можна побачити жінку середніх років, яка посміхалася на камеру і залишила волосся розпущеним.

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