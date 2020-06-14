Дочь украинской исполнительницы Оли Поляковой Маша похвасталась идеальной фигурой в белом мини и рассказала, как провела выпускной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Вот так вот я провела свой выпускной из 9 класса. В этой школе я проучилась 9 замечательных лет , которые я никогда не забуду!! Спасибо вам всем , хоть я и ухожу , я всегда буду мыслено с вами , мой любимый 9а класс ❤️❤️❤️ Пока пишу этот комментарий плачу», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Полякова-младшая позирует в белом мини-платье, демонстрируя безупречную фигуру. На другом снимке девушка позирует, задрав руки и прикрыв лицо очками. Также в сеть попал снимок из заведения, где дети отмечали выпускной. Как можно заметить, не все из них были в масках.

Как сообщалось ранее, не так давно девушка рассказала, что начала новые отношения. Будущая модель восхитила фанатов дерзким образом и даже успела поцеловаться на камеру, чем вызвала ажиотаж в сети. Дело в том, что Маше Поляковой не так давно исполнилось всего 15 лет, поэтому внимание к юной звезде всегда приковано особенно сильно, сообщает Politeka.

На новом кадре девушка решила показать, как прогулялась по город с молодым человеком, имя которого она тщательно скрывает, а его лицо не показывает.

На снимке, опубликованном в Instagram, пара запечатлена в защитных масках. В подписи к снимку Маша назвала бойфренда своей любовью.

"Моя любовь", - лаконично отметила Маша.

Напомним, Полякова публично сцепилась с Лободой, всплыли грязные детали скандала.

А еще Politeka писала, что Полякова в домашнем виде пошалила вместе с Каминской.

Также Politeka сообщала, что Полякова раскрыла, что творится с украинским шоу-бизнесом на карантине.