Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша показала себя в смелом образе и рассказала об изменениях

На фото Маша сидит в подвесном кресле в красном купальнике с "невидимыми" частями. Волосы Маша оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Девушка не стеснялась показать свое загорелое тело и фигуру, которая досталась от матери. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Столько всего изменилось за этот карантин , многие люди поменялись и остались только настоящие друзья, желаю что бы у вас было много верных друзей", - написала Маша.

Фанаты, включая Олю Полякову, поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Что за разврат?", "И красивая,и талантливая, и умная. Но есть один минус, ты сидиш много в телефоне", "Машуля, это все время, а время это года, всё меняется, все меняются, ты главное не расстраивайся", "Да, многое поменялось за карантин!", "Аха, правда всё так поменялись", "Спасибо за пожелания, взаимно, целую. Ты крутая".

Сообщалось, что дочь известной украинской певицы Оли Поляковой показала, как выглядит женщина, которая ее воспитала.

На фото Маша, так зовут девушку, позирует в кофте и сделала губки "уточкой". Волосы звезда решила оставить распущенными. Рядом можно увидеть женщину средних лет, которая улыбалась на камеру и оставила волосы распущенными.

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