В этот раз старшая дочь знаменитой певицы Оли Поляковой показала, как веселится со своим новым молодым человеком

Не так давно девушка рассказала, что начала новые отношения. Будущая модель восхитила фанатов дерзким образом и даже успела поцеловаться на камеру, чем вызвала ажиотаж в сети. Дело в том, что Маше Поляковой не так давно исполнилось всего 15 лет, поэтому внимание к юной звезде всегда приковано особенно сильно, сообщает Politeka.

На новом кадре девушка решила показать, как прогулялась по город с молодым человеком, имя которого она тщательно скрывает, а его лицо не показывает.

На снимке, опубликованном в Instagram, пара запечатлена в защитных масках. В подписи к снимку Маша назвала бойфренда своей любовью.

"Моя любовь", - лаконично отметила Маша.

Отметим, мама девочки успела довольно дерзко ответить недоброжелателям на все их слова: "Да, у нее есть парень. Вообще у нас с Машей очень близкие отношения, и я бы хотела все про нее знать. И поэтому я так с ней общаюсь, что она прислушивается к моему мнению. Ни о каких близких отношениях у нее пока речи не идет, она еще маленькая, но парень уже есть".

Поклонники также не были равнодушны:

«My love ❤️❤️», «Лічне не публічне😂💕», «Интересненько взглянуть на него, заинтриговала😍😍😍», «Вы очень хорошо выглядите 👍😍», «Красиві😍 давайте фото без масок😘», «Какие🔥🔥🔥😍», «😻😻😻 какие милые 😻», «Ужасно 👎👎👎».

До этого юную дочь украинской исполнительницы Оли Поляковой Машу застукали во время поцелуя с парнем.

Как можно заметить, снимок сделал молодой человек во время поцелуя. Вместо подписи, над ними виднеется два сердечка.

При этом поклонники Маши Поляковой не смоли что-либо сказать, ведь снимок был размещен у нее в Сторис.

Напомним, Полякова публично сцепилась с Лободой, всплыли грязные детали скандала.

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