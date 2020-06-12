Дочка Оли Поляковой Маша удивила откровенными для своего возраста фотографиями в купальнике

15-летняя школьница поделилась снимками на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На новых фотографиях Маша позирует в бассейне в раздельном черном купальнике. Девушка с удовольствием плещется в воде и наслаждается летним солнцем.

На последней фотографии юная Полякова облокотилась на бортик бассейна, продемонстрировав на камеру свою пятую точку, которая выглядит оголенной. При этом девушка уверенно смотрит прямо в камеру, явно довольная собой.

«Как вам потепление?», - поинтересовалась Маша у своих подписчиков.

«Моя красотка», «лицо попроще», «Мама научила?», «Та тут не потепление, тут уже пожар», «Красуня вся в маму», «Божееее это просто огонь!», «Как-то с жо**й перебор для 15 лет», «Ужас!», «Фигурка красивая», «ну это однозначно балдёж», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Маша показала, как веселится со своим новым молодым человеком.

Не так давно девушка рассказала, что начала новые отношения. Будущая модель восхитила фанатов дерзким образом и даже успела поцеловаться на камеру, чем вызвала ажиотаж в сети. Дело в том, что Маше Поляковой не так давно исполнилось всего 15 лет, поэтому внимание к юной звезде всегда приковано особенно сильно.

На новом кадре девушка решила показать, как прогулялась по город с молодым человеком, имя которого она тщательно скрывает, а его лицо не показывает.

На снимке, опубликованном в Instagram, пара запечатлена в защитных масках. В подписи к снимку Маша назвала бойфренда своей любовью.

Напомним, малолетняя дочь Поляковой похвасталась развлечениями со своим парнем.

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой застукали за страстным поцелуем с парнем: Маме не показывай.

Также Politeka писала, что Полякова не сдержалась и выдала Потапу секрет старшей дочери.