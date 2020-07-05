Дочь украинской исполнительницы Оли Поляковой Маша решила похвастаться фигурой во время отдыха на море
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Если бы вам осталось жить 3 дня, то что бы вы сделали?» — говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Маша Полякова позирует в штанах и крохотном топе, демонстрируя невероятную фигуру. На другой фотографии девушка изогнулась и показала утонченную талию.
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«второе фото это что-то особенное», «кафовая», «Маша, отпад», «Та ты что», «очень красивая», «супер красоточка», «класс», «очень круто», «фотки топ», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось ранее, 15-летняя Маша Полякова любит делиться с подписчиками новыми публикациями на своей странице в Инстаграм. Школьница опубликовала новые фото, на которых показала, как выглядит в купальнике.
На кадрах Маша позирует в бассейне в слитном красном купальнике, который идеально подчеркивает ее фигуру. Фотографии были сделаны поздно вечером, поэтому лицо девушки подсвечивают внешние светильник, добавляя снимкам некую загадочность.
«Как бы вы подписали эту фотку», - поинтересовалась юная Полякова у своих подписчиков.
Напомним, Полякова публично сцепилась с Лободой, всплыли грязные детали скандала.
А еще Politeka писала, что Полякова в домашнем виде пошалила вместе с Каминской.
Также Politeka сообщала, что Полякова раскрыла, что творится с украинским шоу-бизнесом на карантине.