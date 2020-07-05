Дочь украинской исполнительницы Оли Поляковой Маша решила похвастаться фигурой во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Если бы вам осталось жить 3 дня, то что бы вы сделали?» — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Маша Полякова позирует в штанах и крохотном топе, демонстрируя невероятную фигуру. На другой фотографии девушка изогнулась и показала утонченную талию.

«второе фото это что-то особенное», «кафовая», «Маша, отпад», «Та ты что», «очень красивая», «супер красоточка», «класс», «очень круто», «фотки топ», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, 15-летняя Маша Полякова любит делиться с подписчиками новыми публикациями на своей странице в Инстаграм. Школьница опубликовала новые фото, на которых показала, как выглядит в купальнике.

На кадрах Маша позирует в бассейне в слитном красном купальнике, который идеально подчеркивает ее фигуру. Фотографии были сделаны поздно вечером, поэтому лицо девушки подсвечивают внешние светильник, добавляя снимкам некую загадочность.

«Как бы вы подписали эту фотку», - поинтересовалась юная Полякова у своих подписчиков.

Напомним, Полякова публично сцепилась с Лободой, всплыли грязные детали скандала.

А еще Politeka писала, что Полякова в домашнем виде пошалила вместе с Каминской.

Также Politeka сообщала, что Полякова раскрыла, что творится с украинским шоу-бизнесом на карантине.