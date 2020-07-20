Українська співачка Наталя Могилевська справила справжній фурор своєю новою зовнішністю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості. Свіже фото, опубліковане артисткою, викликало бурхливе обговорення її нової зовнішності. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

На знімку Могилевська, яку всі звикли бачити брюнеткою, постала з блондинистыми локонами. Більш того, новий образ вона підкреслила яскравим макіяжем. Очі зірки підведені кораловими і синіми тінями.

Зазначимо, думки користувачів мережі з приводу такого зовнішнього вигляду Могилевської розійшлися: хтось вважає, що їй дуже личить, інші навпаки. Однак, схоже, зміни в зовнішності зірки нікого не залишили байдужим. У коментарях пишуть, що тепер співачку взагалі не впізнати.

«На себе не схожа... Я ніяк не можу вас прийняти блондинкою...», «Красуня. Наташа, вам дуже до лиця білий колір», «Красуня. Колір волосся йде», «Ніс змінила?», «Наташа зовсім інше», «Наташа зовсім інше», «Не впізнати. Красуня», «Ой, як незвично», «Взагалі інша людина», «Не впізнати вас», - зазначають фолловери зірки.

Також співачку порівняли з іншими представницями шоу-бізнесу.

«Могилевська перетворилася в Бузову?)))», «На Варнаву схожа», - пишуть в коментарях до свіжого фото Могилевської.

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