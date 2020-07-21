Відома модель Памела Андерсон показала себе і розповіла про майбутню трансляцію

На фото Андерсон позує у великому ліжку серед подушок і простирадл. Памела була зовсім без одягу, а волосся залишила розпущеним. На першому фото красуня просто лежала, показуючи пружний горішок. На другому знімку зірку зняли більш крупно і можна насолоджуватися ідеальними вигинами моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У прямому ефірі завтра (кожен понеділок) о 11.20 PTS. Одного разу все це матиме сенс", - написала Андерсон.

Фанати поставили лайки і написали коментарі:

"Я Борат. Я люблю тебе, Памела Андерсон", "Ти така гарна. Я хочу зустріти тебе коли-небудь реально", "Щасливого неділі", "Краща і дивно красива. Ви вічна краса і легенда", "Андерсон, завжди правдиве і красиве натхнення", "Це ореол навколо твоєї здобичі? Добре, я підтримую це", "Дай мені знати, коли ти поруч", "Позаздрять 20-річні", "Відрив голови".

Повідомлялося, що відома модель Памела Андерсон показала себе, порадувавши фанатів.

На фото Памела позувала в босоніжках, прозорому платті і світлому білизна. Красуня посміхалася, поки стояла біля басейну. Вже на другому знімку Андерсон була в пальто з великим розрізом, з-під якого визирала нога. В наряді було і велике декольте, з якого випирала пишні груди красуні.

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