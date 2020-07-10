Известная модель Памела Андерсон показала необычный образ, показав всю себя

На фото Памела позирует в блестящем платье с открытой спиной. Аяндерсон соблазнительно выгнулась и развернулась спиной, демонстрируя свои пышную пятую точку. Волосы звезда оставила распущенными, сидя на яхте без обуви. Об этотм пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Элегантная мечта", "Привет, красивые поздравления из Канады", "Великолепная леди мира. Не нужно слов", "Все же я выгляжу лучше", "Так красиво, как всегда", "Так прекрасна, Памела", "Свобода среди морского бриза", "Качать, как ураган, лололо", "У меня есть лодка, на которой ты можешь качаться слишком долго", "Абсолютно великолепна", "Русалочка".

Ранее мы сообщали, что известная американская актриса Памела Андерсон предстала в одном купальнике.







В этот раз Памела решила удивить горячим образом в светлом купальнике. Модель опубликовала смелое черно-белое фото, на котором позировала у дороги.

Сообщалось, что известная модель, актриса, телеведущая Памела Андерсон показала себя во всей красе.







Огромное декольте дало насладиться видами на пышную грудь, которая едва не выпрыгивала из него.

Напомним, белокурая Памела Андерсон без лифчика свела с ума не только взглядом

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