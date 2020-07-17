Поклонники оценили прелести певицы

Ольга Бузова восхитила поклонников новой жаркой фотосессией для русской версии журнала Playboy. К слову, для телеведущей это уже четвертая обложка для этого издания, пишет Politeka.net.

34-летняя телеведущая приготовила фанатам пикантный сюрприз – она снялась для российской версии издания Playboy. В фотосессии телеведущая примерила сразу несколько образов, все они были достаточно откровенными, так что фигура звезды сразу удостоилась множества комплиментов.

«Вот это да, Ольга невероятно женственная, сексуальная красотка!» - написали поклонники.

«Боже, Ольга, вы шикарны!» - отметили другие.

Поклонники восхищались плоским животом певицы, эффектными бедрами и сексуальной грудью. Все потому, что на фото грудь Бузовой была очень пышной, что показалось поклонникам крайне подозрительным. Именно поэтому многие сочли, что такие формы являются «работой» мастера фотошопа или же пластикой.

«Очень жаркое фото, сейчас все будут обсуждать грудь» - предрекла одна поклонница.

«Грудь тебе отфотошопили» - написали другие

«Грудь – фотошоп!» - кто-то сразу начал обвинять певицу.

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