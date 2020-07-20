Дочка відомої української співачки Олі Полякової показала, як виглядає жінка, яка її виховала

На фото Маша, так звуть дівчину, позує в кофті і зробила губки "качечкою". Волосся зірка вирішила залишити розпущеним. Поруч можна побачити жінку середніх років, яка посміхалася на камеру і залишила волосся розпущеним. Як можна зрозуміти, це няня Маші - Людмила. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нянька з днем народження, ти була зі мною в найвеселіші і важкі моменти , і виростила мене . Люблю тебе ", - написала Маша.

Фанати поставили майже 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"до Речі, Ви схожі. З днем народження, другу маму", "Краще, що я коли небудь бачила", З днем народження Людмилу", "Ви можете називати по імені, тому що няня це не дуже. Особливо коли поздоровляєш", "Схожі більше, ніж з мамою".

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Оля Полякова вразила фігурою в міні-сукню під час виступу в компанії гарячих танцюристів.

Напередодні Полякова приєдналася до зірок, які виступали на концерті з нагоди 15-річчя програми «Світське життя». Для виступу співачка вибрала легкий літній образ, який ідеально підходить до такого заходу під відкритим небом.

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