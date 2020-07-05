Мария Кравец, дочь украинской актрисы из студии «Квартал 95» Елены Кравец, решила поддержать флешмоб против домашнего насилия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Тренды…», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Маша позирует с фильтром, который имитирует избиение. У девушки появились синяки под губой, возле носа и в районе глаза. При этом сама знаменитость сделала несколько снимков, которые попали в видео – все они с разных ракурсов.

«Боже, кто это тебя так разукрасил?», «магшот рабочего характера», «ого, вот это да!», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что участь во флешмобе также взяла дочь украинской исполнительницы Оли Поляковой Маша.

Уточним, что Мария, несмотря на юный возраст, достаточно активно использует социальные сети, потихоньку достигая уровня своей звездной мамы. Однако в этот раз красотка решила напугать фанатов фотографиями с окровавленным лицом.

Так, Маша поделилась фотографией, сделанное под обложку гламурного журнала. При этом на снимке есть одна пугающая деталь: из носа школьницы идет кровь. Очевидно, что снимок был отредактирован, хотя сама Маша и уверяет, что кровь настоящая.

«Блин месячные не оттуда пххпхп. О и кстати кровь настоящая», - подписала фото девушка.

Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" расстегнула рубашку и показала свои джунгли.

Как сообщала Politeka, юная дочь Кравец из "Квартал 95" превратилась в копию Ани Лорак после смены имиджа.

Также Politeka писала, что Елена Кравец из "Квартал 95" ошарашила признанием о юной дочери.