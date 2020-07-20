Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой показала, как выглядит женщина, которая ее воспитала

На фото Маша, так зовут девушку, позирует в кофте и сделала губки "уточкой". Волосы звезда решила оставить распущенными. Рядом можно увидеть женщину средних лет, которая улыбалась на камеру и оставила волосы распущенными. Как можно понять, это няня Маши - Людмила. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Нянька с днём рождения, ты была со мной в самые веселые и тяжёлые моменты , и вырастила меня . Люблю тебя ", - написала Маша.

Фанаты поставили почти 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Кстати, Вы похожи. С днем рождения, вторую маму", "Лучшее что я когда либо видела", С днём рождения Людмилу", "Вы можете её называть по имени, потому что няня это не очень. Особенно когда поздравляешь", "Похожи больше, чем с мамой".

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Оля Полякова впечатлила фигурой в мини-платье во время выступления в компании горячих танцоров.

Накануне Полякова присоединилась к звездам, которые выступали на концерте по случаю 15-летия программы «Светская жизнь». Для выступления певица выбрала легкий летний образ, идеально подходящий к такому мероприятию под открытым небом.

Напомним, 15-летняя дочь Поляковой потрясла взрослой фотосессией в крошечном топе

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