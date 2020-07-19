Юна дочка Олени Кравець з "Квартал 95" показала, як відпочиває

На фото Маша, так звуть дівчину, позує в зеленій сукні з візерунками. У зірки, як можна помітити, не було білизни, зате були присутні пристойне декольте. Дочка Кравець доповнила образ чорною сумочкою, позуючи на балконі, за яким можна побачити море. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Любов - Одеса", - написала співачка.

Фанати поставили 2400 лайків, включаючи Олену Кравець, і написали коментарі:

"Красива", "бомба гармата ракета", "Вау", "Маша любов", "Ти Моя красуня люблю тебе як людину а коли побачимося впевнений що зможу закохається в дівчину, ти не гармата, Ти Тесла, та що в космос вдало полетіла", "Любов - це мама, а мама - це Кравець, яка і виступає в Одесі і фотографується. Доросла, але вже з сумочкою. Природна і по-маминому симпатична і досить самостійна", "Дуже красива дівчина з дуже гарному місті:)".

Повідомлялося, що донька Олени Кравець з «Квартал 95» показала, як проводить час на пляжі зі своїми друзями.

Так, вона опублікувала кілька коротких відео, на яких показала, як відпочиває з друзями на пляжі. На першому відео її знімають зверху. Дівчина лежить на підстилці в стильному чорному купальнику і прикриває очі від яскравого сонця.

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