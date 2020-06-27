Дочь звезды Студии «Квартал 95» Елены Кравец показала свое фото со школьного выпускного
17-летняя Маша Кравец окончательно попрощалась со школой, поделившись трогательным постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Девушка в этом году прощается со школой. При этом, из-за карантина у нее не будет традиционного выпускного. Тем не менее Кравец поделилась фотографией, на которой позирует перед своей школой на «красной дорожке», которую соорудили у входа в учебное заведение.
Для такого случая Маша выбрала нестандартное белое платье свободного кроя. Девушка оставила волосы распущенными и завершила свой образ естественным макияжем.
«Буду вспоминать школьные годы с безумной теплотой...@novopecherska_school, ещё раз спасибо за всё!», - написала Кравец в подписи к фото.
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Ее подписчики тут же отреагировали на публикацию.
«Красавица», «Теперь ты пожилая», «красавица, очень похожа на маму», «Мария вы прекрасны», «Просто поразительно, как великолепно ты всегда выглядишь», «Очень милая», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Елена Кравец во время своего интервью рассказала о том, как ее совсем юной дочери живется в дали от родителей, о ее воспитании и общении друг с другом.
«Я не знаю, как она учится: с 7-го класса я не спросила ее об оценках. На выпускной пойду, конечно! Даже если его не будет, мы его сделаем. Я слишком ее люблю, чтобы разговаривать об оценках. С папой так же. Мы поговорили, и я объяснила, почему не стоит следить за успеваемостью, и почему это не коррелирует никак с успехом в жизни, а успех не определяет твое личное счастье, удовлетворение», - рассказывает Елена Кравец.
Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" расстегнула рубашку и показала свои джунгли.
Как сообщала Politeka, юная дочь Кравец из "Квартал 95" превратилась в копию Ани Лорак после смены имиджа.
Также Politeka писала, что Елена Кравец из "Квартал 95" ошарашила признанием о юной дочери.