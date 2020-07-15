Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя до операций и после

На фото красотка позирует в зеленом топе, шортах и повязке на голове. Алена смотрела в камеру и снимала себя на телефон. Образ девушка дополнила стильными серьгами. На втором фото Омович уже позировала до того, как решилась еще на операции. Милая девушка стояла перед камерой и отвернула лицо. Груди у нее не было, как и волосы еще были натурального цвета. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"У меня грудь шестого размера, а была нулевой", - написала Алена.

Фанаты поставили почти 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Алёна, у вас изначально превосходные внешние данные", "Потрясающая девушка!!!", "Сложно найти одежду и белье нужного размера?", "Какая милашка «до»", "Алена, подскажите, пожалуйста, после первой операции много ли было растяжек?", “Страшно”.

Сообщалось, что известная модель Алена Омович сделала будоражащее селфи.

На одном из последних снимков красотка предстала в белом нижнем белье, которое едва сдерживало шикарные формы.

Красотка предстала в лифчике на тонких бретельках. Это белье было очень мало, что видно по огромным прелестям, которые выпрыгивали из-под белой ткани.

Напомним, украинская Кардашьян в дерзком наряде уединилась в лифте и показала бюст

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян козырнула вкусными объемами в тесном белье

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян в топе и трусиках показала настоящую бурю



