43-річна українська гумористка, артистка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Олена Кравець зворушила новим фото своїх маленьких дітей

Як передає Politeka.net, двійнятам Кравець Каті і Вані виповнилося чотири рочки. Щаслива мати поспішила поділитися їх знімком у своєму мікроблозі в Instagram.

Судячи з усього, кадр був зроблений під час святкування дня народження малюків. Біляві братик з сестричкою сиділи в коробці, підписаній "Каті і Вані 4 роки" і прикрашеній зірочками. Діти розчулили усмішками, радіючи загальній увазі.

"Думаю 4 роки тому було так... Ваші ангели-охоронці поцілували вас в лобики і долоньки і сдунули на хмаринці прямо до нас в руки і серця)♥️♥️ Так що ви справжні подаруночки! З днем народження, мої мавпочки))) 🐒🐒", - підписала фото Олена.

Користувачі приєдналися до привітань і засипали сімейку компліментами:

"З Днем морських мавпочок, з Днем КатаМаВани. Шкода, що звати Івана не Марія. був б цілий Катамаран"

"Так швидко час пролетів🎈.Ростіть малюки🎉💝🎂"

"Лєночка, з днем народження твоїх пупсиків 😍нехай будуть шалено щасливі ❤️"

"Так на матусю схожі🔥🔥🔥"

"Як швидко час летить, наче тільки вчора народилися"

"🎉 Вітаю!!!! Міцного здоров'я малюкам❤❤❤❤ як же донечка на вас схожа)"

"Світлячки! Нехай життя буде таким ж світлим, ясним і красивим, як погожий літній день!🎂"

"Які солодкі льодяники 😍 Нехай завжди посміхаються і купаються в щасті 💕"

Раніше ми повідомляли, Кравець розбурхала фото в чорному обтягуючому плаття, в якому присіла на край столу, кинувши грайливий погляд через плече.

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