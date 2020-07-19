Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе в сміливому образі
На фото красуня показувала себе в мереживному ліфчику. Дівчина посміхалася на камеру і демонструвала пишні груди. Зарицька показала себе досить близько, тому можна легко оцінити її пишний бюст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Гармата".
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Раніше ми писали, що 27-річна українська співачка Олександра Зарицька вразила яскравим п'ятничним образом.
Так, Зарицька ефектно спустила з одного плеча сорочку, засвітивши мереживний ліфчик. На одному з фото красуня прикрилася рукою, але вже на наступному безсоромно виставила всі принади напоказ. Дівчина кинула томний погляд в камеру, "убивши" хижим поглядом. Яскравий макіяж зі стрілками доповнив її розкішний образ.
Повідомлялося, що українська співачка Олександра Зарицька здивувала зміною іміджу.
"Спасибі, Мінськ", - коротко підписала свій пост співачка.
На кадрі Олександра постала з яскравим макіяжем, в якому переважали рожеві і фіолетові тони.
Шанувальники співачки бурхливо відреагували на такий незвичайний образ.
"Ох, Саша, що ти твориш?", "Дуже красива", "Неймовірно красива", - писали під цим знімком.
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