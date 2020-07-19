Російський гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, потішив мережу новим відео з шестирічним сином Гаррі

Як передає Рoliteka.net, артист опублікував свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram. Здивований хлопчик показав батькові те, що побачив під мікроскопом (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Таточку, сенсація! Я в мікроскопі побачив веселку!", - весело вигукнув Гаррі, прикликавши Галкіна з камерою.

"Серйозно? Вааау!", - відреагував батько, схилившись над мікроскопом.

В підписі Галкін зазначив: "Мікроскоп і веселка 🌈 #запрещенка #ГлавноеЧтобыВДумеНеУзнали".

Справа в тому, що нещодавно голова Союзу жінок Росії і колишній депутат Держдуми Катерина Лахова під час онлайн-наради з президентом РФ Володимиром Путіним поскаржилася на морозиво "Веселка", яке, на її думку, з дитинства змушує дітей звикати до "нетрадиційних цінностей". Після цього надійшла пропозиція заборонити цю назву. Звідти і згадав "заборонку" Галкін у підписі до кадрів.

Користувачі тепло сприйняли побачене, зазначивши, як зворушливо Гаррі назвав Галкіна "таточком". Крім того, шанувальники звернули увагу на інтер'єр дитячої кімнати.

"варто заборонити мікроскопи, раз вони відтворюють таку ЖАХЛИВУ річ, як веселка"

"Максим, а й справді веселка 🌈 була?)))"

"Таточку, сенсація! Як ласкаво ♥️"

"Максим, які милі у вас діти. Татко - як це зворушливо❤️"

"Який хлопчик лагідний! Який гарний 😍😍"

"Який класний хлопчина росте. Зачіска йому дуже йде. Скільки захвату і радості. І звичайно хочеться поділитися з татусем"

"Максим, ви все літо дітей в замку тримати будете?"

"Які у вас гарні і розумні діти😍 Гарік молодець 👍 і інтер'єр у вас шикарний, тільки рослин зовсім немає, вони освіжають і зволожують повітря, особливо в дитячих дуже корисно ставити рослини ❤️🍀"

Нагадаємо, що помолоділу Аллу Пугачову в обтягуючих брюках застукали в пікантній позі: "Обалденная наша!".

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