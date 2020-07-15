71-летняя российская певица Алла Пугачева потрясла публику своим внешним видом

Как передает Politeka.net, дизайнер одежды, друг Примадонны Игорь Гуляев поделился в своем микроблоге в Инстаграм свежими кадрами с артисткой (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Алла Борисовна, видимо, находилась в бутике Гуляева в ожидании своей очереди на примерку. Певица сидела в кресле в расслабленной позе, сложив ногу на ногу. На ней был пудровый джемпер оверсайз, на тон светлее укороченные обтягивающие брюки и под цвет свитеру кеды. Как всегда, с пышной прической и легким макияжем, Пугачева дерзко и с недовольством взглянула на друга, когда поняла, что тот снимает ее отражение в зеркале.

"Попытался снять 📸💥🤩и тут же получил )))😆🤛🏼❤️#аллапугачева #игорьгуляев #друзья @alla_orfey", - подписаны кадры.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, отмечая, на сколько молодо выглядит Алла Борисовна.

"играешь с огнём 😃🙌 Аллочка 🔥"

"Обалденная наша 😍 любимая Алла !!!"

"😍 какая женщинаа"

"Алла Борисовна шикарная женщина 🤩"

"Убила взглядом😂"

"Опасно!❤️🤣"

"Красивая и ухоженная!!! Приятно посмотреть!!! 🥰"

"Я ее и не узнала, думала какая то молодая женщина, приблизила видео со второго раза 😍 Как хорошо и молодо выглядит 👍"

"Она тут вообще 20-летняя😍😍"

Ранее мы сообщали, на одном из фан-аккаунтов Пугачевой и ее мужа Максима Галкина появилось архивное видео, на котором парочка демонстрирует свои истинные чувства друг к другу на камеру.

На видео Галкин сидит дома за столом и разговаривает с кем-то по видеосвязи, когда к нему подходит счастливая Пугачева. Шоумен прижимает Примадонну к себе, а та называет его «Мой любимый».

Напомним, сияющие Пугачева и Орбакайте появились вместе, не жизнь, а сказка: "Ого, у Аллы новый парик".

Также Politeka писала, что Орбакайте засветила красавца сына и заросшего Галкина на редком семейном фото: «Любимые…».