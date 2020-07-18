71-летняя российская певица Алла Пугачева, жена юмориста Максима Галкина, очаровала стильным образом

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном свитере оверсайз и такого же цвета обтягивающих брюках. Примадонна выставила ножки вперед, будто бы специально демонстрируя свою стройную красоту.

Как всегда, с пышной прической, и неизменной лучезарной улыбкой Алла Борисовна растопила сердца пользователей.

"Когда мужья беседуют на серьезные темы, мы можем «оторваться» и почирикать о своём, о девичьем.#Олеся,Алла,Ида#теплая вечеринка в холодную пору🙋‍♀️", - подписала фото звезда.

Комментирующие засыпали певицу комплиментами, называя ее "девочкой".

"О Господи какая вы красивая ❤️❤️❤️❤️нет слов как мы по вам соскучились прям до слез ❤️"

"Аллочка, ты супер! Моложе молодых!!!"

"Алла Борисовна! Выглядите великолепно!👏👏👏"

"Девчонки-огонь👍🔥🤩"

"А нооожки то какие! Ну как 18-летняя👍👍👍👍👍👍👍😍😍😍 Алла Борисовна красотка"

"У Пугачевой обратный отчёт времени пошёл?"

"Алла Борисовна, как балерина 👏👏👏"

"Такую фотографию выставлять нельзя! Это что-то непонятное!"

"Кто худее, красивее и стройнее? На этом девичнике? Очень жизнерадостная наша Примадонна! Любим нашу зажигалочку!👌🏻👌🏻👌🏻💕"

"Офигительные ножки у Аллы😍"

Ранее мы соообщали, на фан-страничке дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Елизаветы появились кадры Примадонны с младенцем на руках. Примечательно, но никто так и не смог понять, что это за малыш. Кто-то предположил, что это может быть внучка Пугачевой Клавдия, но были и другие версии.

«Клавдия???», «Боже! Не совсем удачное фото!», «Клава маленькая», «Мне так кажется это ещё до двойняшек Алла болела детьми, ну бог подарил им сладкую парочку верьте, мечты сбываются», «Будущий мажорик, не с улицы же малыш», «Кто это?», «Очень похож на Запашного-младшего...😊», «Лиза?», - теряются в догадках фанаты Примадонны.

Напомним, что помолодевшую Аллу Пугачеву в обтягивающих брюках застукали в пикантной позе: "Обалденная наша!".

Как сообщала Politeka, Пугачева с Галкиным показали детей в "королевских" образах: "Не зря создали себе замок".

Также Politeka писала, что дочка Пугачевой и Галкина потрясла взрослой прической, как у мамы: "Не парик".