Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) полностью разделась ради фото с американским флагом
Звезда решила поздравить жителей США с Днем независимости и опубликовала несколько горячих фото без одежды, пишет Politeka.net.
Пышногрудая бесстыдница позировала на балконе, позади нее виднелись деревья. Кассандра оголила свою пышную грудь и даже не пыталась ее прикрыть руками. Модель блеснула бюстом во всей красе, и не зря, ведь стесняться нечего - формы у нее просто совершенные. Правда, Сьенега прикрыла самое сокровенное двумя игривыми сердечками.
Также нельзя не заметить тонкую талию и упругий живот. Волосы красотка забрала в высокий и не очень аккуратный пучок, из которого выбились несколько волнистых прядей.
Кассандра раскинулась на сиденьи, прикрывши самое интимное место американским флагом. Стройные ножки со светлым маникюром стали отличным дополнением к столь откровенному образу.
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Счастливого 4 июля! Я так благодарна за здоровье себя, моих друзей и моей семьи. Скажите, а за что благодарны вы! 🇺🇸", - написала Кассандра.
За девять часов пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети впечатлялись столь смелыми снимками звезды и написали ей массу хороших сообщений.
Напомним, Кассандра Сьенега записала сториз крупным планом, чтобы дать лучше рассмотреть свои прелести, которыми она так гордится.
Модель позировала в маленьком фиолетовом купальнике с зелеными лямками. Видно, что большой бюст знаменитости будто влажный, вероятно, от лосьона для загара.
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