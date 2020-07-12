Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) порадовала поклонников новыми раскованными кадрами

Звезда опубликовала жаркие фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Красотка предстала в нежном, но одновременно дерзком образе.

Модель позировала в белом белье. Верх представлял собой белый топик с кружевом и кокетливым бантиком посередине. Большое декольте позволяло заглянуть на самое интимное.

Грудь под таким топом "разложилась" по сторонам, при этом ее оголенные части соблазнительно торчали.

Крохотные белые трусики на тонких лямках натянулись выше бедер и покоряли своим совершенством.

Кассандра закинула волнистые волосы набок и смотрела в камеру, она приоткрыла губы.

Фото получились очень жаркими и сочными.

За час пост собрал более 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что модель великолепна, а ее фигура будто списана с картин.

"Брюнетка то, что надо", - написал один из фанатов.

Напомним, Кассандра Сьенега похвасталась формами в купальниках и белье, но в этот раз она обтянула свое совершенное тело персиковым платьем.

Горячая модель позировала в наряде с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее большие формы и тонкую талию. Также нельзя оторваться от красивых бедер знаменитости.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега похвасталась формами в купальнике. Большая грудь знаменитости налилась под слоем тонкой упругой ткани. Видно как прелестям тесно и им бы хотелось свободы. Модель для пущего эффекта сжала бюст руками по бокам.

Звезда не получила много лайков и комментариев, ведь обнародовала кадры в сториз.

Напомним, томная Кассандра Сьенега из "Playboy" в мокрой майке устроила шоу

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