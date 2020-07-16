Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя в максимально соблазнительном виде

На фото Кассандра позировала в черном белье, которое не прикрыло пышную грудь девушки. Пышный бюст девушке пришлось прикрывать специальными присосками в виде сердечек. Звезда стояла на фоне зеркала и соблазнительно выгнулась, показывая себя во всей красе. На других снимках красотка покрутилась, показывая как идеальный "орешек", так и другие горячие места. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Уверенная женщина позволяет своим действиям говорить", - написала красотка.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Черт, ты выглядишь удивительно детка, так соблазнительно", "Королева соблазна", "Гламурная", "Детка ты такая красивая", "Черт. Там моя любимая леди", "Чертовски жарко, как всегда. Твои действия захватывают мое дыхание".

Ранее мы сообщали, что известная модель Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) порадовала поклонников новыми раскованными кадрами.

Модель позировала в белом белье. Верх представлял собой белый топик с кружевом и кокетливым бантиком посередине. Большое декольте позволяло заглянуть на самое интимное. Грудь под таким топом "разложилась" по сторонам, при этом ее оголенные части соблазнительно торчали.

Напомним, звезда "Playboy" Кассандра Сьенега в тесном платье затмила подружек в мини

Также Politeka писала, что звезда Playboy Кассандра Сьенега полностью разделась ради жарких фото с флагом

А еще Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд отбросила стыд и "съела" леопардовое боди пышными прелестями



