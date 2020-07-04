Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) повертелась перед камерой в откровенном купальнике

Звезда практически каждый день публикует жаркие кадры в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. В этот раз модель записала сториз крупным планом, чтобы дать лучше рассмотреть свои прелести, которыми она так гордится.

Кассандра позировала в маленьком фиолетовом купальнике с зелеными лямками. Видно, что большой бюст знаменитости будто влажный, вероятно, от лосьона для загара. Грудь едва не вырывается из крохотного бикини.

Игривая брюнетка решила также показать, что находится ниже. Она провела камеру и на несколько секунд остановила ее на уровне бедер и красивого живота, зацепив также и накаченные ножки.

Видео получилось очень жарким, ведь от фигуры звезды невозможно оторваться: "Вау, это блаженство".

К сожалению, ролик не собрал много лайков и комментариев, ведь был обнародован в сториз, но красотке могли писать в директ.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала полностью обнаженной, грудь прикрывали лишь украшения, которые могли от одного неловкого движения раскрыть самые интимные места.

Модель встала, протянув между ног длинный гамак. Такой кадр стоит всех похвал.

Напомним также, что Кассандра Сьенега позировала в бикини с космическим принтом.

Крохотные треугольники ткани обтянули сочную грудь знаменитости, едва прикрывая ее. Маленький купальник лишь сумел скрыть самое интимное.

Трусики-бикини звезда натянула выше бедер, подчеркнув их форму.

Фото получилось очень солнечным, ведь модель была на улице у бассейна.

Напомним, что Кассандра Сьенега из Playboy показала свои самые пышные места экстремально близко: "Радужная детка"

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