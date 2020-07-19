Володарка найрозкішнішого бюсту України Міла Кузнєцова пройшла через процедуру перевірки на наявність китайського вірусу

Для дівчини це стало свого роду випробуванням, оскільки перед процедурою вона трохи боялася. Про свою пригоду красуня розповіла в сторіз у соціальній мережі Instagram.

За словами Міли, пройти тест їй треба було перед дуже важливими зйомками. Дівчина зібрала всю волю в кулак, прийшла і здала кров з пальця, яку потім перевірили на наявність небезпечної недуги.

На щастя, тест показав негативний результат, і дівчина вирушила на зйомки.

Що думають користувачі з приводу побаченого, невідомо, оскільки в сторіз відключена можливість коментарів. Однак така громадянська свідомість Міли заслуговує на всіляку повагу.

Раніше ми розповідали, що Кузнєцова показала, як виглядає щастя. Вона опублікувала фото, на якому позує навпроти стадіону «Олимпийский» у Києві. Міла одягнена в коротке біле плаття, гудзики якого розстебнуті на грудях, оголюючи вражаючі форми.

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Дівчина позувала на березі Дніпра. На задньому тлі виднівся міст. Красуня прийняла викличну позу, поклавши руку на пояс, і грайливо глянула в камеру. Її груди ледь не "вистрибнули" з зухвалого декольте, що, втім, тільки розохотило публіку.

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