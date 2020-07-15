Пышные формы и аппетитная грудь сегодня очень популярна. Такие параметры вновь стали приветствоваться в мире шоу-бизнеса благодаря Ким Кардашьян

Politeka.net вспомнила самых знаменитых красоток с огромным бюстом.

Недавно украинская модель Plus Size Мила Кузнецова установила рекорд. Ее признали украинкой с самой большой натуральной грудью. Размеры достоинства Милы и правда поражают – у нее 13-й размер груди.

Немного отстает от Милы 25-летняя Инна Горячковская. Украинка может похвастаться не менее выдающимся бюстом. Девушка без стеснения демонстрирует свой девятый размер груди в купальниках и откровенных нарядах.

Красотка Деми Роуз не первый год сводит с ума мужчин своими выдающимися формами. Девушка любит хвастаться своим достоинством в пикантных нарядах.

Украинская модель Алена Омович недавно в третий раз увеличила себе бюст. Теперь ее «подружки» выглядят еще соблазнительней.

А вот у фитнес-модели Аны Чери натуральная грудь, которая, впрочем, не уступает в красоте. Чери любит подразнить поклонниками обнаженным бюстом.

Стоит отметить, что большой бюст не редкость и среди звезд. Например, российская певица Анна Семенович может посоревноваться объемами с любой из пышногрудых красоток.

Напомним, что Деми Роуз забыла о стыде и белье, засветив бюст в экстремальном декольте: "Лучший размер".

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста разделась и собрала толпы, танцуя под музыку: "Можно гордиться всей стране".

Также Politeka писала, что бесстыжая фитнес-модель Ана Чери сняла лифчик и показала своих «близняшек» во всей красе: «Вот это вид».