Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко блиснула неймовірними вигинами в наряді без штанів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Зібралася, і залишилася вдома», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко позує у вбранні без штанів, виставивши напоказ ідеальні ноги. Мимо такої краси її шанувальники просто не могли пройти, про що говорять коментарі під фотографією.

«Класика! А ти прекрасна!», «Ти завжди любиш бути в образі Циганки», «Позаземна», «обожнюю тебе», — пишуть вони.

До цього повідомлялося, що популярна українська співачка і колишня солістка групи Nikita Анастасія Кумейко поділилася архівними фото, на яких позує без одягу

Зірка, яка виступає зараз під творчим псевдонімом DJ NANA, поділилася архівними кадрами в розділі Сторіз свого Instagram.

Так, красуня вирішила нагадати про свої найгарячіші знімки за 2016 рік. Вона поділилася фотографіями, на яких позувала без одягу. Так, на одному зі знімків Кумейко стоїть в пов'язці на голові й окулярах, при цьому, крім цього на ній немає нічого. Співачка «скромно» прикриває груди руками.

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