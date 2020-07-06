Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко исполнила новый жаркий танец на камеру в спортивном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«2 дня на ПП 🥦🥬 с … (марафон) 2 раза в неделю качаю 🌰 в @... 2 раза лепим пресс 💪🏽 и тяну шпагаты с… . Когда я буду с кубиками- границы откроют. 100% информасьён», — говорится в сообщении

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кумейко в облегающем спортивном наряде исполняет жаркий танец на камеру, демонстрируя элегантные изгибы.

«Бомбезная», «улыбка на миллион», «четкая», «в этом видео прекрасно все», «твоя улыбка это что-то неероятное», «ух ты, красотка», «Побольше прыговых упражнений», — пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, Кумейко показала позировала в необычном для себя наряде и поделилась пикантным о себе.

На снимке Кумейко в черном платье с глубоким декольте без белья. Дополнить образ она решила стильными очками, а волосы знаменитость решила собрать в узел.

"Помню, как в детстве, вооружившись сачком, охотилась за разноцветными порхающими созданиями. С восторгом любовалась волшебными узорами на крыльях".

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