Популярная украинская певица Анастасия Кумейко, прославившаяся как солистка группы Nikita, поделилась кадрами своих танцев в пикантном наряде

Артистка поделилась новым видео в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Звезда, выступающая под псевдонимом DJ NANA, продемонстрировала свою любовь к еде прямо у себя на кухне.

На кадрах певица соблазнительно крутиться на месте, демонстрируя подтянутые ягодицы и идеальные ноги, а затем с любовью прижимается к холодильнику.

При этом из одежды на артистке лишь черное кружевное белье, которое отчетливо проглядывает под полностью прозрачным халатиком, наброшенным сверху.

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«Вы верите в любовь с первого взгляда?», - поинтересовалась звезда в подписи к видео.

Ее поклонники тут же принялись комментировать публикацию.

«Любовь к холодильнику? Да», «Ууууууф мамасита», «Anastasia верю, когда на Вас смотрю», «Не нужен тебе халатик», «Великолепно», «Ух какая красотка», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кумейко показала, как развлекает себя по утрам.

На кадрах Анастасия позирует в белой рубашке и шортах, стоя дома на кухне перед стулом. Волосы Кумейко решила оставить в хвостике, чтобы не мешали танцу. Звезда добавила несколько рисунков на кадре, в особенности, бабочки вокруг лица.

Фанаты не смогли написать комментарии под публикацией или поставить лайки.

Напомним, экс-Nikita в ультра мини устроила "грязные" танцы со стулом: "Астафьева отдыхает".

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